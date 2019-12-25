Петербургские депутаты утвердили поправки в закон "об охранных зонах"

Поправки были рассмотрены сразу во втором и третьем чтениях.

На заседании городского парламента 19 февраля депутаты рассмотрели предложенные КГИОП изменения в закон №820-й "О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия". Поправки были рассмотрены сразу во втором и третьем чтениях.

Во втором чтении большинство депутатов отклонило предложения фракции "Яблоко", касающиеся введения 11-километровой зоны отступа от городских доминант для сохранения "небесной линии" и запрета размещения временных сооружений в зонах охраны на срок более трёх месяцев. Для внесения поправок ко третьему чтению было отведено дополнительное время, однако к 12:40 никаких предложений внесено не было. В итоге изменения были утверждены.

Новая редакция закона предполагает следующие нововведения: обновление границ зон охраны, введение понятий "ценные средовые объекты" и "ценные рядовые объекты" (понятие "несредовые объекты" из первоначальной версии поправок исключено), включение в список охраняемых объектов более 650 зданий, построенных в советское время, и автоматическое сохранение всех зданий, возведённых до 1917 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге принят во втором чтении законопроект о трате маткапитала на замену окон и дверей.

Фото: Piter.TV