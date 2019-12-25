В Петербурге принят во втором чтении законопроект о трате маткапитала на замену окон и дверей

Особенно полезной эта мера окажется для многодетных семей, приобретающих новое жилье или строящих дом.

Петербургский парламент принял во втором чтении законопроект, расширяющий возможности использования регионального материнского капитала. Теперь семьи с детьми смогут потратить эти средства на установку и замену оконных блоков, входных дверей, а также остекление балконов и лоджий в жилых помещениях, находящихся в Петербурге и Ленобласти.

Этот законопроект был разработан в ответ на запросы семей, которым необходимо улучшить свои жилищные условия. Особенно полезной эта мера окажется для многодетных семей, приобретающих новое жилье или строящих дом, где требуется монтаж новых окон и дверей.

Изменения в законодательстве позволят семьям существенно снизить свои затраты благодаря использованию региональной поддержки.

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