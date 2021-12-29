В петербургском парламенте представили поправки в закон об иноагентах

Участники рабочей группы считают, что получение суммы менее 50 тысяч рублей не должно быть поводом для включения в реестр.

Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина представила поправки в законопроект об иноагентах, которые городской парламент направил для рассмотрения в Госдуму.

Участники рабочей группы считают, что нужно определить правовой статус лиц, которые выполняют функции иностранных агентов. А именно — установить, связано ли получение денег от иностранных источников с деятельностью СМИ и политической сферами. Присваивать статус иностранного агента необходимо только на основании решения суда и после предварительного уведомления. Кроме того, у СМИ должна быть возможность до заседания суда опровергнуть данные о финансировании из иностранных источников. При этом получать до 50 тысяч рублей — можно. Профессиональные премии журналистов или СМИ не должны быть поводом для включения в список Минюста.

СМИ могут быть исключены из реестра, если в течение года не получали иностранного финансирования. Иное должны доказать в Минюсте.

Рабочая группа считает важным законодательно установить порядок и сроки снятия со СМИ статуса иноагента при ликвидации оснований для присвоения данного статуса.

Для разработки поправок создавалась рабочая группа. В нее вошли депутаты Марины Шишкина, Борис Вишневский, Ольга Герасина, Павел Иткин, Ирина Иванова, а также журналисты и руководители профессиональных сообществ.

Свои поправки также хотела отдельно внести фракция "Яблоко". Несмотря на то, что Борис Вишневский вошел в рабочую группу, его подход к поправкам разошелся с мнением коллег. Он считает, что понятие "иностранный агент" нужно вовсе ликвидировать.

Фото: пресс-служба ЗакСа