ЗакС вновь отказался рассматривать поправки "Яблока" в закон об иноагентах

Депутаты "Яблока" считают, что закон нужно отменять.

Депутаты ЗакСа вновь не стали рассматривать поправки фракции "Яблоко" в федеральный законопроект об иноагентах. Исключить вопрос из повестки предложил депутат Юрий Гладунов.

Единоросс заявил с трибуны о том, что каждый защищает интересы тех, кого представляет. В пример он привел Елену Рахову и Анастасию Мельникову, которые могут представлять интересы матерей, так как сами являются мамами. Гладунов сказал о том, что тем, кто защищает иноагентов, нужно самим занести "справку" на Литейный проспект, 4. Там находится Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Спикер ЗакСа Александр Бельский указал на то, что для разработки поправок к закону об иноагентах была создана рабочая группа. Борис Вишневский отметил, что у "Яблока" совсем другая концепция. Он отметил, что отказ показывает нежелание депутатов обсуждать негативные моменты, которые "ведут к дискриминации".

Бельский вновь напомнил про рабочую группу и призвал Вишневского не заниматься "популизмом".

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб