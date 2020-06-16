Петербургский парламент рассмотрит 19 поправок к бюджету города на 2025 год

Большая часть поправок нацелена на развитие социальной сферы и повышение качества городской среды.

В начале следующей недели Бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга намерен рассмотреть 19 поправок к проекту городского бюджета на 2025 год. Среди них – одна поправка от губернатора Северной столицы Александра Беглова, – рассказали в пресс-службе петербургского парламента.

По мнению председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, большинство поправок ориентированы на развитие социальной сферы жизни петербуржцев и на повышение качества городской среды. Так, например, глава Петербурга Александр Беглов в своей поправке к законопроекту бюджета на предстоящий год предложил на 26,8 млрд рублей увеличить расходы городской казны на соцподдержку граждан, а еще 4 млрд рублей – выделить на помощь участникам СВО.

Хочу особо обратить внимание на планы по существенному увеличению численности работников ручного труда, которые будут убирать улицы Петербурга. Рост расходов по уборке внутриквартальных территорий должен составить почти 1,9 млрд рублей. Так или иначе все предложения исполнительной власти и депутатов нацелены на улучшение качества жизни петербуржцев. Конечно, хотелось бы, чтобы все они были реализованы как можно быстрее. Но и в этот раз нам придётся считать и выделять приоритеты. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Подробнее о губернаторской поправке к бюджету на 2025 год мы писали отдельно ранее.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга