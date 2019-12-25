У лысухи на пруду в парке Ивана Фомина произошло пополнение. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.
В первые дни жизни птенцы этой птицы имеют удивительную окраску: их тело покрыто черным пухом, на шее – контрастные желтые перья, а клюв и лысина на голове – ярко-красного цвета. Малыши не слишком похожи на родителей.
Лысуху ошибочно считают уткой, а ведь это родственница журавля. Свое название птица получила благодаря характерной белой кожистой бляшке на лбу.
Павел Глазков, биолог
В наш регион лысухи прилетают из Западной Европы, как правило, из Франции и Италии, чтобы здесь вывести потомство. Пары лысухи образуют на всю жизнь! Лысухи гнездятся на многих водоемах Петербурга.
Недавно петербуржцев попросили не кормить ежей молоком и не брать их в руки.
Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков
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