В первые дни жизни птенцы этой птицы имеют удивительную окраску.

У лысухи на пруду в парке Ивана Фомина произошло пополнение. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

В первые дни жизни птенцы этой птицы имеют удивительную окраску: их тело покрыто черным пухом, на шее – контрастные желтые перья, а клюв и лысина на голове – ярко-красного цвета. Малыши не слишком похожи на родителей.

Лысуху ошибочно считают уткой, а ведь это родственница журавля. Свое название птица получила благодаря характерной белой кожистой бляшке на лбу. Павел Глазков, биолог

В наш регион лысухи прилетают из Западной Европы, как правило, из Франции и Италии, чтобы здесь вывести потомство. Пары лысухи образуют на всю жизнь! Лысухи гнездятся на многих водоемах Петербурга.

Недавно петербуржцев попросили не кормить ежей молоком и не брать их в руки.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков