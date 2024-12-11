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В Петербурге автопарк ЗСД пополнился четырьмя дорожными машинами
Сегодня, 11:59
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В Петербурге автопарк ЗСД пополнился четырьмя дорожными машинами

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Теперь трассу одновременно могут обслуживать 38 машин такого типа.

Автопарк Западного скоростного диаметра в Петербурге пополнился четырьмя комбинированными дорожными машинами (КДМ). Об этом рассказали в пресс-службе автодороги 29 января.

Теперь трассу одновременно могут обслуживать 38 машин такого типа. Эти КДМ оснащены усовершенствованным снежным отвалом, который повысит эффективность уборки снега. 

Одно из ключевых улучшений – новая система распределения реагентов на дорогу, позволяющая регулировать ширину разброса и количество используемого материала. Также кузов пескоразбрасывателя теперь сделан из нержавеющей стали, что позволяет исключить необходимость ежегодной покраски. 

КДМ играют важную роль в эксплуатации скоростной автомагистрали. Они позволяют одновременно выполнять несколько задач: уборка снега, разбрасывание песка или реагентов, что значительно повышает эффективность работы и снижает затраты времени и ресурсов на обслуживание дороги.

Пресс-служба ЗСД

Ранее на Piter.TV: из-за потепления петербургские улицы убирают "пылесосами". 

Фото: пресс-служба ЗСД 

Теги: зсд, уборка от снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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