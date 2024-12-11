В Петербурге автопарк ЗСД пополнился четырьмя дорожными машинами

Теперь трассу одновременно могут обслуживать 38 машин такого типа.

Автопарк Западного скоростного диаметра в Петербурге пополнился четырьмя комбинированными дорожными машинами (КДМ). Об этом рассказали в пресс-службе автодороги 29 января.

Теперь трассу одновременно могут обслуживать 38 машин такого типа. Эти КДМ оснащены усовершенствованным снежным отвалом, который повысит эффективность уборки снега.

Одно из ключевых улучшений – новая система распределения реагентов на дорогу, позволяющая регулировать ширину разброса и количество используемого материала. Также кузов пескоразбрасывателя теперь сделан из нержавеющей стали, что позволяет исключить необходимость ежегодной покраски.

КДМ играют важную роль в эксплуатации скоростной автомагистрали. Они позволяют одновременно выполнять несколько задач: уборка снега, разбрасывание песка или реагентов, что значительно повышает эффективность работы и снижает затраты времени и ресурсов на обслуживание дороги. Пресс-служба ЗСД

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Фото: пресс-служба ЗСД