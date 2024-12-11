За 2 года в Петербурге почти 62 тыс. водителей попытались избежать оплаты за стоянку

С 1 февраля 2023 года по 1 февраля текущего года с владельцами машин провели более 21 тыс. профилактических бесед.

Порядка 62 тыс. попыток уклонения от оплаты за стоянку в центре Петербурга зафиксировали за 2 года. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Отдел обеспечения фиксации в Городском центре управления парковками, в том числе, устраняет помехи на номерных знаках автомобилей, которые затрудняют выявление нарушений в зоне платной стоянки. С 1 февраля 2023 года по 1 февраля текущего года с владельцами машин провели более 21 тыс. профилактических бесед.

Кроме того, пешие инспекторы ГЦУП контролируют парковку на местах для инвалидов и перевозящих их лиц, следят за состоянием дорожных знаков, информационных табличек и разметки.

Штраф за нарушение правил стоянки составляет 3 тыс. рублей. Его необходимо оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы заплатили 3,9 млрд рублей штрафов за неправильную парковку в 2024 году.

Фото: Piter.TV