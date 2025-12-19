В Красном Селе мужчина сбежал из здания районного суда

Полицейские Красного Села разыскали мужчину 1993 года рождения, который сбежал из здания районного суда. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".
Гражданин Белоруссии совершил побег днем 15 января на улице Суворова, 3. По информации 78.ru, правоохранители уже задержали его и доставили в отдел. В отношении злоумышленника рассматривали административное дело о выдворении из страны.
Ранее на Piter.TV: осужденный рецидивист сбежал из суда Петербурга за минуты до приговора. Ему было назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: Piter.TV
