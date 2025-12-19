В Красном Селе мужчина сбежал из здания районного суда

Гражданин Белоруссии совершил побег днем 15 января.

Полицейские Красного Села разыскали мужчину 1993 года рождения, который сбежал из здания районного суда. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Гражданин Белоруссии совершил побег днем 15 января на улице Суворова, 3. По информации 78.ru, правоохранители уже задержали его и доставили в отдел. В отношении злоумышленника рассматривали административное дело о выдворении из страны.

Ранее на Piter.TV: осужденный рецидивист сбежал из суда Петербурга за минуты до приговора. Ему было назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV