  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красном Селе мужчина сбежал из здания районного суда
Сегодня, 15:49
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе мужчина сбежал из здания районного суда

0 0

Гражданин Белоруссии совершил побег днем 15 января.

Полицейские Красного Села разыскали мужчину 1993 года рождения, который сбежал из здания районного суда. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Гражданин Белоруссии совершил побег днем 15 января на улице Суворова, 3. По информации 78.ru, правоохранители уже задержали его и доставили в отдел. В отношении злоумышленника рассматривали административное дело о выдворении из страны. 

Ранее на Piter.TV: осужденный рецидивист сбежал из суда Петербурга за минуты до приговора. Ему было назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии