Осужденный рецидивист сбежал из суда Петербурга за минуты до приговора

Осужденный исчез из суда в центре Петербурга.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают мужчину, который покинул здание суда перед оглашением обвинительного приговора по уголовному делу об уклонении от административного надзора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают 36-летнего Сергея Байкова, который сбежал из зала суда перед провозглашением приговора. По информации пресс-службы, обвиняемый был доставлен в Московский районный суд Санкт-Петербурга в принудительном порядке. Во время судебного заседания, после того как судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, мужчина покинул здание суда.

Суд признал Сергея Байкова виновным по уголовному делу об уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением, предусмотренным частью второй статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему было назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В связи с побегом осужденный был объявлен в розыск.

До оглашения приговора Байков находился под обязательством о явке. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его биографии значатся судимости за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денежных средств, побои и угрозу убийством.

Фото: Piter.TV