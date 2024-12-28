Подросток пытался поджечь локомотив на станции Кушелевка

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга задержали подростка, причастного к попытке поджога локомотива. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 17-летний житель Псковской области хотел поджечь состав на станции Кушелевка. Юноша использовал легковоспламеняющуюся жидкость, указания ему давал куратор через мессенджер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Сотрудники транспортной полиции обращают внимание граждан на то, что умышленное уничтожение или повреждение имущества на объектах транспорта влечет за собой уголовную ответственность! Помните, что вы подвергаете опасности не только свою жизнь и здоровье, но жизнь и здоровье других пассажиров! Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО