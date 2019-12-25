Перед судом предстанет житель Ленобласти, который приобрел 12 гранат на Гражданском проспекте

В рамках "оперативного эксперимента" настоящие гранаты заменили на учебные.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), рассказали 27 ноября в надзорном ведомстве.

По данным следствия, 14 февраля обвиняемый на парковке у дома 100Б по Гражданскому проспекту приобрел 12 гранат. У мужчины не было специального разрешения.

В рамках "оперативного эксперимента" настоящие гранаты заменили на учебные. После сделки фигуранта задержали.

Мужчина вину не признал и пояснил, что не знал о содержимом сумки, поскольку "всего лишь забирал посылку". Уголовное дело направили в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV