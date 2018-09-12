В лифте в Мурино мужчина расстегнул ширинку и напал на женщину

Полиция проверяет данную информацию и ищет подозреваемого.

Петербурженка обратилась в полицию, после того, как на нее в лифте напал незнакомый мужчина. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию вечером 8 июня и попросила принять меры в отношении неизвестного, который 4 июня около 19:00 в лифте дома 19 по Воронцовскому бульвару пытался совершить действия сексуального характера. По словам пострадавшей, незнакомец расстегнул ширинку и навалился на нее. После чего женщина вытолкнула его из лифта и уехала.

Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, азиат, волосы темные, коротко стриженные, борода. Одет: кепка, красная футболка с надписью, темная ветровка, синие джинсы.

Еще одного петербуржца подозревают в совращении 7-летней в коммунальной квартире.

Фото: Piter.tv