В Буграх и в Мурино неизвестный попытался изнасиловать девушек в лифте

Инциденты произошли в воскресенье утром.

В поселке Бугры Всеволожского района неизвестный попытался изнасиловать девушку в лифте. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 25-летняя девушка, проживающая в Буграх на Воронцовском бульваре. Она сообщила, что 27 июня около 09:40 в грузовом лифте жилого дома неизвестный молодой человек накинулся на нее, прижал в углу, стал совершать действия сексуального характера без полового проникновения. Девушка начала кричать, а нападавший стал высказывать угрозы расправы. После остановки лифта неизвестный убежал в сторону черной лестницы.

Приметы: 26-27 лет, худой, рост 170 см, европейский тип лица, волосы средней длины темные, на носу с левой стороны родинка. Одет в бежевое худи, джинсовые шорты.

Похожий инцидент в этот же день, но в 10:15 произошел в лифте в Мурино, в доме по улице Авиаторов Балтики. Там неизвестный молодой человек накинулся на 31-летнюю женщину в лифте, зажал в углу и стал совершать действия сексуального характера. Когда лифт остановился, пострадавшая начала громко кричать и выскочила из лифта. Лифт закрылся, неизвестный поехал на 12 этаж. Пострадавшая рассказала, что на вид нападавшему 30 лет, рост 170 см, одет в футболку, на плечах бежевое худи и джинсовые шорты.

В начале июня в лифте в Мурино мужчина расстегнул ширинку и напал на женщину.

Фото: Piter.tv