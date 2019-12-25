На Муринской дороге неизвестный с ножом попытался изнасиловать 19-летнюю девушку

В итоге насильник отпустил её и пригрозил, чтобы она не обращалась в полицию.

Жительницу ЖК "Цветной город" по дороге домой едва не изнасиловал неизвестный. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что в пятом часу утра 7 августа после встречи со знакомым она решила прогуляться по дворам ЖК "Новая Охта". И уже по дороге к ЖК "Цветной город", где она проживает, не доходя 30-50 метров до перекрестка Муринской дороги и Пискаревского проспекта она услышала сзади себя шаги, но не успела обернуться. Неизвестный ей мужчина (на вид 30-40 лет), с черными короткими волосами, схватил её за горло и стащил с дороги в канаву. Мужчина сказал девушке, что хочет вступить с ней в половой контакт. На что пострадавшая ответила, что она болеет СПИДом и другими венерическими заболеваниями. Насильника это не смутило, он сказал, что у него есть презерватив. Девушка пыталась уболтать насильника, в какой-то момент смогла достать газовый баллончик, но мужчина отнял его, также он приставлял нож к её горлу и угрожал.

В итоге насильник отпустил её и пригрозил, чтобы она не обращалась в полицию, после чего пострадавшая поднялась к дороге и пошла к себе домой, откуда вызвала скорую. Проводится проверка.

Ранее ещё одна петербурженка обвинила соседа в изнасиловании.

Фото: Piter.tv