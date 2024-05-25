Задержан подозреваемый в попытке изнасилования 20-летней девушки в Новой Ладоге

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Утром 13 августа девушка 2005 года рождения, обратилась в правоохранительные органы Волховского района с заявлением о попытке сексуального насилия, совершенной в ночное время суток рядом с домом №2 на Ленинградской улице в Новой Ладоге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники подразделения уголовного розыска провели оперативные мероприятия и уже днем 13 августа задержали подозреваемого, 25-летнего жителя Республики Таджикистан. Молодой человек не имеет постоянного места работы и был арестован близ своего жилища, находящегося в микрорайоне "В" города Новая Ладога.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ. Задержанный взят под стражу в установленном законом порядке.

