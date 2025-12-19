  1. Главная
Рецидивиста задержали за попытку хищения товаров из магазина на Ветеранов, разыскиваются его сообщники
Сегодня, 9:48
Рецидивиста задержали за попытку хищения товаров из магазина на Ветеранов, разыскиваются его сообщники

Скрывшиеся злоумышленники распылили газовый баллон в охранника.

Полиция Кировского района задержала местного жителя за попытку хищения товаров из магазина на проспекте Ветеранов. Его трое сообщников скрылись, их разыскивают, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Преступление совершили вечером 14 января, к правоохранителям обратился администратор торговой точки. Скрывшиеся злоумышленники распылили газовый баллон в охранника. А на месте поймали 27-летнего рецидивиста, он был доставлен в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Выборге задержан рецидивист по подозрению в серии краж. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

