Рецидивиста задержали за попытку хищения товаров из магазина на Ветеранов, разыскиваются его сообщники

Полиция Кировского района задержала местного жителя за попытку хищения товаров из магазина на проспекте Ветеранов. Его трое сообщников скрылись, их разыскивают, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступление совершили вечером 14 января, к правоохранителям обратился администратор торговой точки. Скрывшиеся злоумышленники распылили газовый баллон в охранника. А на месте поймали 27-летнего рецидивиста, он был доставлен в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV