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В петербургском метро неизвестный попытался уколоть шприцем москвичку
Сегодня, 16:55
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В петербургском метро неизвестный попытался уколоть шприцем москвичку

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В анализах потерпевшей ничего не нашли, в настоящее время ее состояние стабильное.

Блогерша из Москвы стала жертвой неадеквата в петербургском метро. Неизвестный попытался уколоть ее шприцем на эскалаторе, рассказала девушка на своей странице в одной из социальных сетей. 

Когда 24-летняя потерпевшая поднималась на станции "Маяковская", к ней сзади подошел мужчина и воткнул в ягодицу иглу. По словам девушки, незнакомец преследовал ее продолжительное время, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

На месте укола туристка почувствовала остатки жидкости, после чего набрала в "112". В ее анализах ничего не нашли, в настоящее время состояние стабильное. 

Жительница Москвы написала заявление в полицию. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за приставания к мальчикам в метро. 

Фото: Piter.TV

Теги: станция метро маяковская, укол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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