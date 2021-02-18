В петербургском метро неизвестный попытался уколоть шприцем москвичку

В анализах потерпевшей ничего не нашли, в настоящее время ее состояние стабильное.

Блогерша из Москвы стала жертвой неадеквата в петербургском метро. Неизвестный попытался уколоть ее шприцем на эскалаторе, рассказала девушка на своей странице в одной из социальных сетей.

Когда 24-летняя потерпевшая поднималась на станции "Маяковская", к ней сзади подошел мужчина и воткнул в ягодицу иглу. По словам девушки, незнакомец преследовал ее продолжительное время, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

На месте укола туристка почувствовала остатки жидкости, после чего набрала в "112". В ее анализах ничего не нашли, в настоящее время состояние стабильное.

Жительница Москвы написала заявление в полицию.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за приставания к мальчикам в метро.

Фото: Piter.TV