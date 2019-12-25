В Петербурге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы за приставания к мальчикам в метро

Он уже ранее был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

В Петербурге мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности двух детей.

Как рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу злоумышленник, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, 17 и 18 октября 2023 года, находясь в час пик в вагоне метро, следующем от станции "Гостиный двор" до станции "Маяковская", совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми на срок 10 лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 месяца. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних в лице их законных представителей в размере 300 000 рублей и 350 000 рублей.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу