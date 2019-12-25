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В Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после сделанного укола в частной клинике
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после сделанного укола в частной клинике

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Родители привезли дочь в частную клинику, так как у девочки была бессонница и несвязная речь.

В Петербурге девочку-подростка госпитализирована в государственную больницу в тяжелом состоянии после сделанного укола в частной клинике. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Вечером 24 марта 13-летнюю петербурженку госпитализировали в детскую больницу в тяжёлом состоянии с отравлением препаратом. Утром родители привезли дочь в частную клинику, так как у девочки была бессонница и несвязная речь. В медицинском учреждении ей сделали укол.

После укола состояние ребёнка ухудшилось, ей вызвали скорую помощь. Проводится проверка по данному факту.

Фото: unsplash (Sam Moghadam)

Теги: больница, укол
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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