Попавшего в ДТП тосненского угонщика задержали в Колпино

Мужчина угнал автомобиль местной пенсионерки.

В минувший вторник, 1 сентября, в полицию обратилась пожилая женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка лишилась своего автомобиля, припаркованного у отеля "Хуторок" в поселке Ям-Ижора Тосненского района.

Автомобилем стоимостью 200 тысяч рублей пользовался сын пенсионерки, а угнал машину с места 38-летний местный житель. В Колпино угонщик попал на похищенном автомобиле в ДТП, на месте аварии мужчину задержали полицейские. Злоумышленника арестовали на 10 суток, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что маршрутка сбила мужчину на улице Подвойского.

Фото: Piter.TV