Маршрутка сбила мужчину на улице Подвойского

Петербуржец перебегал дорогу в неположенном месте.

Раннее утро 2 сентября началось для одного пешехода и одного водителя не самым лучшим образом. Как рассказали в соцсетях очевидцы, около 7.15 маршрутка сбила человека на улице Подвойского перед Товарищеским проспектом.

По словам одного из очевидцев, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя недалеко были светофор и пешеходный переход.

Да и скорее всего мужик был не трезв. Сужу только по разлитой банке пива рядом с телом. добавил очевидец

Остался пешеход в живых или нет, не уточняется.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД пострадал молодой человек.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"