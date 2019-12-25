В массовом ДТП на КАД пострадал молодой человек

Его увезли в больницу с сотрясением мозга.

Вечером 31 августа в Ломоносовском районе Ленобласти произошла массовая авария, в которой пострадал молодой человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, на 44-м километре внешнего кольца КАД столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ 2107, Honda, Mazda и грузовой Mercedes. В результате случившегося травмы получил 20-летний пассажир отечественного авто. Его увезли в больницу с сотрясением мозга. Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее мы писали, что в результате аварии у метро "Приморская" пострадал мотоциклист.

Фото: pixabay.com