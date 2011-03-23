Подозреваемого в нападении в "Пенном штабе" жителя Шушар взяли под стражу

Ему инкриминируют 111 статью УК РФ.

Суд Пушкинского района Санкт-Петребурга избрал меру пресечения подозреваемого в нападении на территории бара "Пенный штаб", который располагается в поселке Шушары. Об этом сегодня сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, 30 ноября подозреваемый, находясь в заведении, на почве разгоревшегося конфликта ударил своего собеседника по голове. Пострадавший получил ушиб мозга средней тяжести, после чего также потерпел тяжкий вред от ножевого удара в область легкого.

Фигурант дела был задержан 1 декабря, а на следующий день его допросили как подозреваемого в преступлении. В суде фигурант дела просил запрет определенных действий. Срок назначенной ему меры пресечения – до 30 января 2025 года.

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Фото: Piter.TV