В Парголово мужчина распылил в лицо соседа "перцовку" после просьбы сделать потише музыку

Пострадавший обратился в поликлинику, где ему обработали глаз от химического ожога первой степени.

В Выборгском районе Петербурга между соседями произошел конфликт, в результате которого один из них оказался в травмпункте. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Рано утром 2 декабря 21-летний студент в доме по Заречной улице отправился в квартиру на этаж выше, чтобы попросить сделать громкую музыку потише. После замечания в лицо молодому человеку сосед распылил содержимое перцового баллончика.

Пострадавший обратился в поликлинику, где ему обработали глаз от химического ожога первой степени и конъюнктивита. Материал проверки зарегистрирован в полиции.

Ранее на Piter.TV: водитель Mercedes применил в дорожном конфликте в Московском районе газовый баллончик.

Фото: Piter.TV