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В Парголово мужчина распылил в лицо соседа "перцовку" после просьбы сделать потише музыку
Сегодня, 16:13
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В Парголово мужчина распылил в лицо соседа "перцовку" после просьбы сделать потише музыку

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Пострадавший обратился в поликлинику, где ему обработали глаз от химического ожога первой степени.

В Выборгском районе Петербурга между соседями произошел конфликт, в результате которого один из них оказался в травмпункте. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Рано утром 2 декабря 21-летний студент в доме по Заречной улице отправился в квартиру на этаж выше, чтобы попросить сделать громкую музыку потише. После замечания в лицо молодому человеку сосед распылил содержимое перцового баллончика. 

Пострадавший обратился в поликлинику, где ему обработали глаз от химического ожога первой степени и конъюнктивита. Материал проверки зарегистрирован в полиции. 

Ранее на Piter.TV: водитель Mercedes применил в дорожном конфликте в Московском районе газовый баллончик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: заречная улица, конфликт, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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