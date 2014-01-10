  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Mercedes применил в дорожном конфликте в Московском районе газовый баллончик
Сегодня, 10:53
100
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Mercedes применил в дорожном конфликте в Московском районе газовый баллончик

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Московского района ищут водителя, который применил газовый баллончик в ходе дорожного конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 30 ноября обратился 45-летний горожанин с информацией о том, что около дома 13 по улице Воздухоплавательной неизвестный распылил в его сторону содержимое газового баллончика и повредил автомобиль Volkswagen Caddy. Между заявителем и управлявшим машиной Mercedes-Benz произошла ссора, последний скрылся. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к задержанию водителя Mercedes. 

Ранее на Piter.TV: в туалете ТЦ "Прибалтийский" мужчина напал на посетителей. 

Фото: Piter.TV

Теги: воздухоплавательная улица, газовый баллончик, дорожный конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии