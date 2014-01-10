Водитель Mercedes применил в дорожном конфликте в Московском районе газовый баллончик

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Московского района ищут водителя, который применил газовый баллончик в ходе дорожного конфликта. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 30 ноября обратился 45-летний горожанин с информацией о том, что около дома 13 по улице Воздухоплавательной неизвестный распылил в его сторону содержимое газового баллончика и повредил автомобиль Volkswagen Caddy. Между заявителем и управлявшим машиной Mercedes-Benz произошла ссора, последний скрылся.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, приняты меры к задержанию водителя Mercedes.

Ранее на Piter.TV: в туалете ТЦ "Прибалтийский" мужчина напал на посетителей.

Фото: Piter.TV