Задержан участник поножовщины в хостеле на Заневском

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в понедельник, 10 марта, в полицию Красногвардейского района поступил сигнал о ножевом ранении в хостеле, находящемся по адресу: Заневский проспект, дом 61, корпус 2, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по дорогу и области.

Полицейские выяснили, что 32-летний безработный иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему 38-летнему оппоненту удары ножом в грудь и шею во время возникшей ссоры.

Раненый мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший, находившийся в алкогольном опьянении, был задержан и доставлен в отделение полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан пассажир, распыливший газовый баллончик в лицо кондуктору на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV