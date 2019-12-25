Полицейские разыскивают мужчину, который ударил ножом двух охранников на складе маркетплейса в Шушарах

Сам подозреваемый утром обратился в травмпункт с ушибами.

Полиция разбирается в обстоятельствах поножовщины на складе маркетплейса в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 20 ноября в полицию поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью обратились двое мужчин (29 и 48 лет), работающие охранниками на складе маркетплейса в поселке Шушары. У мужчин диагностированы ножевые ранения. Пострадавшие сообщили, что около восьми вечера между ними и мужчиной, пришедшим устраиваться на работу, возник конфликт и потасовка, в ходе которой соискатель достал нож и ударил им охранников.

Около семи утра 21 ноября в полицию поступило сообщение из травмпункта, куда обратился 24-летний гражданин ближнего зарубежья с ушибами. По его словам, накануне в ходе конфликта на складе маркетплейса в Шушарах он был избит охранниками. Сразу после оказания медицинской помощи мужчина скрылся. Сейчас участник инцидента разыскивается полицией.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv