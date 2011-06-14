Футбольный болельщик ударил ножом жителя Невского района из-за замечания за шумное поведение

Замечание стало катализатором для драки, в которой один из участников использовал нож.

Полиция задержала подозреваемого, который напал на петербуржца с ножом из-за замечания за шумное поведение. Сам злоумышленник сказал, что таким образом он защищался.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел около 22 часов 17 апреля у дома №11/2 по улице Латышских Стрелков. Молодые люди смотрели футбол, после чего вышли на улицу и решили поскандировать "кричалки" там. Местный житель, который проживает в соседнем подъезде, сделал болельщикам замечание, после чего произошла драка. Пострадавшего госпитализировали, он находился в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемым оказался 34-летний мужчина, который уже был ранее судим.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что женщина накинулась на подростка на детской площадке на Гражданском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО