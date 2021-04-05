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Житель Чечни подозревается в нападении с ножом на мужчину на Гороховой

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Участники конфликта не были знакомы. Ссора произошла на улице.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника, который ударил мужчину ножом у дома №14/26 по Гороховой улице. Подозреваемый 1988-го года рождения проживает в Чечне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о ножевом ранении в центре Петербурга поступило ночью 3 апреля. Пострадавший пострадал от неизвестного в ходе внезапно возникшего конфликта, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после происшествия скрылся на "Форд Фокусе". 

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали в этот же день у дома №14 по улице Чехова по "горячим следам". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный с ножом пытался отобрать электросамокат у петербуржца на Науки. Инцидент попал на видео. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: госпитализация, задержание, ножевое ранение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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