Житель Чечни подозревается в нападении с ножом на мужчину на Гороховой

Участники конфликта не были знакомы. Ссора произошла на улице.

Полиция задержала предполагаемого злоумышленника, который ударил мужчину ножом у дома №14/26 по Гороховой улице. Подозреваемый 1988-го года рождения проживает в Чечне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о ножевом ранении в центре Петербурга поступило ночью 3 апреля. Пострадавший пострадал от неизвестного в ходе внезапно возникшего конфликта, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после происшествия скрылся на "Форд Фокусе".

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали в этот же день у дома №14 по улице Чехова по "горячим следам".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный с ножом пытался отобрать электросамокат у петербуржца на Науки. Инцидент попал на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО