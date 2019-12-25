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Молодой житель Колпино зарезал мужчину у магазина
7 сентября, 11:08
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Молодой житель Колпино зарезал мужчину у магазина

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Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Колпино мужчину задержали после поножовщины со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 5 сентября в полицию поступила информация о драке возле сетевого магазина на бульваре Трудящихся. На месте установили, что во время внезапного конфликта неизвестный напал с ножом на 33-летнего и 28-летнего незнакомцев. Их госпитализировали. Младший, житель города Тельмана, скончался в медицинском учреждении. 

К преступлению причастен 20-летний злоумышленник. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец, ударивший прохожего ножом, ответит перед судом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: колпино, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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