Молодой житель Колпино зарезал мужчину у магазина

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Колпино мужчину задержали после поножовщины со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 5 сентября в полицию поступила информация о драке возле сетевого магазина на бульваре Трудящихся. На месте установили, что во время внезапного конфликта неизвестный напал с ножом на 33-летнего и 28-летнего незнакомцев. Их госпитализировали. Младший, житель города Тельмана, скончался в медицинском учреждении.

К преступлению причастен 20-летний злоумышленник. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец, ударивший прохожего ножом, ответит перед судом.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу