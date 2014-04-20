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"Маэстро" Понасенков снялся в "Вечернем Урганте"

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Ведущие "Вечернего Урганта", одетые в строгие костюмы, прогуливаются по лесу, прислушиваются к деревьям, смотрят в небо.

Историк Евгений Понасенков снялся в анонсе передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев попытались повторить игру "маэстро". Пользователи отметили, манеры Понасенкова сложно повторить.

Выпуск передачи 30 апреля сопровождался минутным роликом с участием Понасенкова. Ведущие "Вечернего Урганта", одетые в строгие костюмы, прогуливаются по лесу, прислушиваются к деревьям, смотрят в небо. Внезапно в кадре появляется историк, для которого подобная манера прогулки уже привычна. 

В конце ролика говорится о том, что "11 мая они нагуляются и вернутся". 

В начале года Понасенков планировал лишить историка Соколова половины пенсии.

Видео: Youtube/Вечерний Ургант

 

Теги: вечерний ургант, евгений понасенков
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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