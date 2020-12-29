Понасенков планирует лишить историка Соколова половины пенсии

В своем telegram-канале Понасенков напомнил, что Соколов проиграл ему два суда.

В пятницу, 15 января, Евгений Понасенков, научный оппонент признанного виновным в убийстве историка Олега Соколова, заявил в своем telegram-канале, что хочет оставить своего соперника "бездомным, без пенсии и без имущества".

Как и положено дикому зверю, выкинутому из общества отметил публицист.

Понасенков отметил, что Сколов уже проиграл ему два суда, по итогам которых обязан возместить ущерб в почти 90 тысяч рублей. В публикации публицист приложил исполнительный лист: судебные приставы арестуют пенсионную банковскую карту и имущество в квартире на набережной реки Мойки.

Из-за юридической казуистики а этом документе зафиксировано 78,3 тысячи долга, еще 10 тыс. во втором исполнительном, который был получен гораздо раньше и уже давно отправлен судебному приставу. И это только начало отметил Понасенков.

Напомним, что ранее Понасенков высказался по поводу дела Соколова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга; telegram-канал Евгений Понасенков