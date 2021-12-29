Помощник по даче развращал 15-летнего сына петербурженки

Молодой человек по имени Максим изредка помогал по хозяйству на даче, на данный момент его местонахождение его неизвестно.

Петербурженка обвинила помощника по хозяйству в развращении ее 15-летнего сына. Об этом стало известно Piter.tv.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что в неустановленный период времени малознакомый по имени Максим совершал развратные действия в отношении ее 15-летнего сына.

Молодой человек по имени Максим изредка помогал по хозяйству на даче, на данный момент его местонахождение его неизвестно.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на проспекте Культуры пожилой мужчина в овальных очках совершил развратные действия в отношении четвероклассницы. В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что инцидент произошел 17 января в период с 18:15 до 18:25.

Фото: Piter.tv