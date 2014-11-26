Участники СВО проходят реабилитацию и лечение в восьми петербургских стационарах

Один из них – Военно-медицинская академия.

Губернатор Петербурга заявил, что город обеспечивает необходимые объемы медицинской помощи участникам СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова накануне прошла встреча градоначальника с заместителем министра обороны, руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой и начальником ВМА Евгением Крюковым. В этом году учреждение будет отмечать 226 лет своего основания.

ВМА объединяет в своей работе три направления. Это научно-технологическая база, где разрабатывают новые технологии и подход к лечению военнослужащих. Академия готовит по 600 офицеров в год в качестве военных врачей, которые, в том числе, работают в медицинских батальонах на передовой. Также ВМА – стационар на 2 тыс. лечебных коек, где оказывают помощь участникам СВО.

Еще бойцы проходят лечение и реабилитацию в семи стационарах Петербурга.

Петербург обеспечивает необходимые объемы медицинской помощи участникам СВО. Программы реабилитации для бойцов разработаны и действуют не только в стационарах, но и на уровне первичного звена здравоохранения. Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: участники СВО начали работать в петербургских школах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)