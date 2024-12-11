Прокуратура Петербурга помогает многодетной семье получить землю для ведения садоводства

Женщине отказали в постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении участка.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проверила исполнение федерального законодательства при обеспечении льготной категории граждан земельными участками по обращению многодетной матери.

В сентябре прошлого года женщина пришла в районную администрацию с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении участка для ведения садоводства. Но ей необоснованно отказали.

Прокурор Адмиралтейского района направил исковое заявление в суд о понуждении администрации поставить семью с тремя детьми на учет. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.

Фото: Piter.TV