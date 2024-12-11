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Прокуратура Петербурга помогает многодетной семье получить землю для ведения садоводства
Сегодня, 9:49
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Прокуратура Петербурга помогает многодетной семье получить землю для ведения садоводства

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Женщине отказали в постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении участка.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проверила исполнение федерального законодательства при обеспечении льготной категории граждан земельными участками по обращению многодетной матери. 

В сентябре прошлого года женщина пришла в районную администрацию с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении участка для ведения садоводства. Но ей необоснованно отказали.

Прокурор Адмиралтейского района направил исковое заявление в суд о понуждении администрации поставить семью с тремя детьми на учет. Требования надзорного ведомства удовлетворены. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.

Фото: Piter.TV

Теги: многодетная семья, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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