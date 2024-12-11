Прокуратура Петербурга помогает многодетной семье получить землю для ведения садоводства

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга проверила исполнение федерального законодательства при обеспечении льготной категории граждан земельными участками по обращению многодетной матери.
В сентябре прошлого года женщина пришла в районную администрацию с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении участка для ведения садоводства. Но ей необоснованно отказали.
Прокурор Адмиралтейского района направил исковое заявление в суд о понуждении администрации поставить семью с тремя детьми на учет. Требования надзорного ведомства удовлетворены.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура помогает петербурженке с детьми вернуться в свою квартиру на Малом проспекте П. С.
Фото: Piter.TV
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