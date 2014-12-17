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За 4 месяца на вокзалах ОЖД помощь оказали 15 тысячам маломобильных пассажиров
Сегодня, 10:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 4 месяца на вокзалах ОЖД помощь оказали 15 тысячам маломобильных пассажиров

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Услугами сопровождения маломобильные пассажиры чаще всего пользовались на вокзалах Санкт-Петербурга.

За январь-апрель 2025 года на вокзалах Октябрьской железной дороги (ОЖД) оказали помощь 15,3 тысячи маломобильных пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Большая часть обращений касалась организации сопровождения к кассам, платформам, залам ожидания вокзальных комплексов, а также посадки и высадки из поездов. 

Услугами сопровождения маломобильные пассажиры чаще всего пользовались на вокзалах Санкт-Петербурга – Московском (7,5 тыс. заявок) и Ладожском (2,5 тыс. обращений), а также на Ленинградском вокзале Москвы (2,5 тыс. обращений)

Заявки на оказание помощи принимаются в Центрах содействия мобильности по телефону: 8-800-775-00-00, в приложении и на сайте РЖД.

В роботизированные установки на вокзалах Октябрьской железной дороги пассажиры сдали свыше 230 тыс. единиц пластиковой и алюминиевой тары с начала 2025 года.

Фото: Piter.tv

Теги: маломобильные пассажиры, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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