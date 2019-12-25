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В Петербурге усилят работу по оказанию помощи детям участников СВО
Сегодня, 12:27
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В Петербурге усилят работу по оказанию помощи детям участников СВО

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Сейчас оказывается не только материальная поддержка.

В Петербурге планируют усилить работу по оказанию психологической и консультативной помощи детям участников СВО. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в рамках заседания городского правительства. 

Глава Северной столицы подчеркнул необходимость подготовки предложений по усилению работы с привлечением государственных органов, ведомств, некоммерческих организаций, бизнеса и волонтеров. 

Бывает, что семья самостоятельно не может выбраться из ситуации социального неблагополучия. Задача государства, правительства Петербурга, депутатов Законодательного Собрания помочь такой семье. Защита прав детей – наша общая и очень большая ответственность. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Сейчас оказывается не только материальная поддержка: действует и система оказания психолого-педагогической помощи детям и их родителям. Во всех районах открыты Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В прошлом году помощь получили 42 тыс. семей. 

Ранее мы рассказывали о том, что семье участников СВО в Петербурге аннулировали долг за коммунальные услуги. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дети, участники сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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