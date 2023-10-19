  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели помогли пассажирам снегоболотохода, которые застряли на заваленной деревьями дороге в Ленобласти
Сегодня, 9:09
228
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели помогли пассажирам снегоболотохода, которые застряли на заваленной деревьями дороге в Ленобласти

0 0

Эвакуировали двоих, также расчистили заваленный участок.

В Ленинградской области спасатели оказали помощь водителю и пассажирам снегоболотохода, которые оказались заблокированными на заваленной деревьями дороге в Ломоносовском районе. 

Как сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности, вечером 11 июля поисково-спасательный отряд Тосно получил информацию о том, что растения упали на дорогу к озеру Лубенское. Со стороны водоема были заблокированы семь человек. Эвакуировали двоих, также расчистили заваленный участок. 

Ранее мы рассказывали о том, что ураган в Павловском парке повалил более 200 вековых деревьев. Упали растения на Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и других аллеях.

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии