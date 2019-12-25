За неделю в Петербурге помыли более 700 остановок

Мойку выполняют только при положительных температурах, в дневные часы.

На прошлой неделе в Петербурге дорожники возобновили весеннюю уборку. Погода снова позволила использовать воду в работе – помыть прогретые участки улиц, избавить от пыли элементы инфраструктуры, устроить душ с шампунем для остановок. Всего привели в порядок более 700 конструкций, сообщили в городском комитете по благоустройству.

На линию выходили поливомоечная техника и специализированные пылесосы. Мойку выполняют только при положительных температурах, в дневные часы. В периоды похолодания в процессе придется сделать паузу.

Кроме того, было прочищено 4,5 тыс. водоотводных патрубков, с дорог вывезли порядка 1 тыс. кубометров мусора и 1,3 тыс. тонн смета. Днем 10 марта магистрали, проспекты и площади чистят 655 единиц техники. Узкие тротуары, лотковую зону и пешеходные переходы убирают 1 тыс. работников ручного труда.

Ранее мы рассказывали о том, что к 13 марта в Петербург придет похолодание.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга