В Петербурге 1 августа помоют пять фонтанов

Работы проведут сотрудники "Водоканала".

В Петербурге 1 августа сотрудники "Водоканала" закроют на помывку несколько фонтанов. Об этом рассказали в предприятии.

Так, сегодня не будут работать водные сооружения в Александровском парке, на набережной реки Фонтанки, 160, Каменноостровском проспекте, 5, улице Савушкина, 83, и проспекте Добролюбова, 20.

Ранее на Piter.TV: в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах. В частности, водные сооружения привлекают птиц, а высокая температура способствует размножению бактерий.

Фото: пресс-служба "Водоканала"