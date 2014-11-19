  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 1 августа помоют пять фонтанов
Сегодня, 8:36
90
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 1 августа помоют пять фонтанов

0 0

Работы проведут сотрудники "Водоканала".

В Петербурге 1 августа сотрудники "Водоканала" закроют на помывку несколько фонтанов. Об этом рассказали в предприятии. 

Так, сегодня не будут работать водные сооружения в Александровском парке, на набережной реки Фонтанки, 160, Каменноостровском проспекте, 5, улице Савушкина, 83, и проспекте Добролюбова, 20. 

Ранее на Piter.TV: в петербургском "Водоканале" напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах. В частности, водные сооружения привлекают птиц, а высокая температура способствует размножению бактерий. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии