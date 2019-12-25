В Петербурге продолжается помывка фонтанов

Фонтанный комплекс на Московской площади продолжают мыть частями.

В Петербурге продолжается работа по помывке фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Сегодня специалисты занимаются фонтанами на: Кирочной улице,50, проспекте Стачек,67, Литейном проспекте,46. Также до 16:00 для проведения работ закрыт фонтан на Адмиралтейском проспекте, 3.

Фонтанный комплекс на Московской площади продолжают мыть частями. Фонтан не выключают целиком, над чашами работают по очереди.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге за полгода 4,5 миллиона человек посетили бесплатные общественные туалеты Водоканала.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)