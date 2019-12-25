В Петербурге за полгода 4,5 миллиона человек посетили бесплатные общественные туалеты Водоканала

Количество посещений увеличилось в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году (тогда туалеты были платными).

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подсчитали количество человек, посетивших бесплатные общественные туалеты предприятия, в первом полугодии 2022 года. Количество посещений увеличилось в 4-5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году (тогда туалеты были платными).

Наибольшей популярностью пользуются стационарные туалеты в Александровском саду и парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, а также туалетные кабины вблизи станций метрополитена.

По решению Правительства Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года все общественные туалеты, находящиеся в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, перешли в режим эксплуатации без взимания платы.

В связи с инцидентом, произошедшим в Удельном парке в конце июля, когда почти практически полностью уничтожили модульный туалет, петербургский Водоканал обращается к гостям и жителям города с просьбой бережно относится к туалетам.

Также на территории города продолжают работать платные туалеты сторонних организаций. Бесплатные туалеты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отмечены логотипом предприятия. Точное расположение и режим работы бесплатных туалетов можно найти на интерактивной карте.

Фото: Водоканал