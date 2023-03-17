  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском сквере выросли помидоры
Вчера, 16:13
356
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском сквере выросли помидоры

0 0

В настоящее время в сквере завершаются работы по благоустройству, скоро общественное пространство откроется для горожан.

В сквере на улице Петра Смородина выросли помидоры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Отмечается, что благоустройство территории пошло на пользу. Раньше зеленая зона была заполнена мусором, также местные жители жаловались на заросли и грязь. Теперь природа очистилась, и в сквере выросли помидоры. 

Казалось бы, с таким говорящим названием здесь должна расти смородина – она тоже тут есть. Клумбу в центре пространства украсили кустами, однако смородина зацветет в свой сезон. 

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

В настоящее время в сквере завершаются работы по благоустройству, скоро общественное пространство откроется для горожан. 

Ранее мы рассказывали о том, что перелетные птицы отправились на зимовку из Петербурга. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: помидоры, улица петра смородина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии