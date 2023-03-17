В петербургском сквере выросли помидоры

В настоящее время в сквере завершаются работы по благоустройству, скоро общественное пространство откроется для горожан.

В сквере на улице Петра Смородина выросли помидоры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Отмечается, что благоустройство территории пошло на пользу. Раньше зеленая зона была заполнена мусором, также местные жители жаловались на заросли и грязь. Теперь природа очистилась, и в сквере выросли помидоры.

Казалось бы, с таким говорящим названием здесь должна расти смородина – она тоже тут есть. Клумбу в центре пространства украсили кустами, однако смородина зацветет в свой сезон. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

В настоящее время в сквере завершаются работы по благоустройству, скоро общественное пространство откроется для горожан.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга