В Петербурге мачеха поместила девочку в социальный центр после пропажи мужа на СВО
Сегодня, 11:24
В Петербурге мачеха поместила девочку в социальный центр после пропажи мужа на СВО

По данному факту следователи города уже начали процессуальную проверку.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 15 сентября. 

Отмечается, что местная жительница, являясь для девочки мачехой, поместила ее в социальный центр на два месяца после пропажи супруга в зоне СВО. По данному факту следователи города уже начали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину подозревают в растлении ребенка в Колпино. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

