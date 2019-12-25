В Петербурге мачеха поместила девочку в социальный центр после пропажи мужа на СВО

По данному факту следователи города уже начали процессуальную проверку.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ребенка в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 15 сентября.

Отмечается, что местная жительница, являясь для девочки мачехой, поместила ее в социальный центр на два месяца после пропажи супруга в зоне СВО. По данному факту следователи города уже начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Выменцу П. С. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу