В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили, чем полезны яйца
Сегодня, 12:21
208
В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили, чем полезны яйца

Они содержат белок, жиры, витамины, минералы и антиоксиданты, которые важны для организма.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства яиц. Они содержат белок, жиры, витамины, минералы и антиоксиданты, которые важны для организма. 

Чтобы яичница была не только вкусной, но и безопасной, стоит мыть яйца перед использованием. Кроме того, проверяйте срок годности: свежий продукт – залог вкусного и полезного блюда. 

Жарьте яйца до полной готовности. Это особенно важно, чтобы избежать риска заражения сальмонеллезом. Храните яйца в холодильнике. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Сальмонеллез может попасть в организм через сырые или недостаточно термически обработанные яйца. 

Ранее на Piter.TV: в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен ананас. 

Фото: pxhere 

