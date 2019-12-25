В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили, чем полезны яйца

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства яиц. Они содержат белок, жиры, витамины, минералы и антиоксиданты, которые важны для организма.

Чтобы яичница была не только вкусной, но и безопасной, стоит мыть яйца перед использованием. Кроме того, проверяйте срок годности: свежий продукт – залог вкусного и полезного блюда.

Жарьте яйца до полной готовности. Это особенно важно, чтобы избежать риска заражения сальмонеллезом. Храните яйца в холодильнике. Пресс-служба Роспотребнадзора

Сальмонеллез может попасть в организм через сырые или недостаточно термически обработанные яйца.

Ранее на Piter.TV: в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен ананас.

