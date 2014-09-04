  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор Петербурга поделился рекомендациями по выбору помело
Сегодня, 14:59
212
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Роспотребнадзор Петербурга поделился рекомендациями по выбору помело

0 0

Этот фрукт известен своими полезными свойствами, но важно помнить о некоторых мерах предосторожности.

Помело – царь цитрусовых. Этот фрукт известен своими полезными свойствами, но важно помнить о некоторых мерах предосторожности, рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти. 

Так, помело обладает ярко выраженной кислотностью, из-за чего может вызывать раздражение слизистой желудка. Не стоит употреблять плод натощак. Также лучше ограничить его потребление при наличии диабета, проблем с почками и нарушениях пищеварения. 

Чтобы выбрать спелый фрукт, постучите по нему: зрелый будет звучать глухо. Кроме того, обратите внимание на вес – хороший экземпляр обычно достаточно тяжелый. А еще избегайте помело с повреждениями кожуры. 

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор рассказал, на что обращать внимание при выборе суши и роллов. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: помело, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии