Роспотребнадзор Петербурга поделился рекомендациями по выбору помело

Помело – царь цитрусовых. Этот фрукт известен своими полезными свойствами, но важно помнить о некоторых мерах предосторожности, рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Так, помело обладает ярко выраженной кислотностью, из-за чего может вызывать раздражение слизистой желудка. Не стоит употреблять плод натощак. Также лучше ограничить его потребление при наличии диабета, проблем с почками и нарушениях пищеварения.

Чтобы выбрать спелый фрукт, постучите по нему: зрелый будет звучать глухо. Кроме того, обратите внимание на вес – хороший экземпляр обычно достаточно тяжелый. А еще избегайте помело с повреждениями кожуры.

