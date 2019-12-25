Диетолог указала на пользу хлеба при похудении

По словам специалиста, в хлебе нет ничего страшного, он является источником сложных углеводов, белка и витаминов группы В.

Диетолог Мария Шубина в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что хлеб полезнее яблока при похудении.

По словам специалиста, в хлебе нет ничего страшного, он является источником сложных углеводов, белка и витаминов группы В.

Если сравнивать с яблоком, действительно калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока. Мария Шубина, диетолог

При этом сытость после хлеба будет сохраняться дольше, чем после яблока. При этом важно выбирать цельнозерновой хлеб.

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