Диетолог указала на пользу хлеба при похудении

Диетолог Мария Шубина в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что хлеб полезнее яблока при похудении.
По словам специалиста, в хлебе нет ничего страшного, он является источником сложных углеводов, белка и витаминов группы В.
Если сравнивать с яблоком, действительно калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока.
Мария Шубина, диетолог
При этом сытость после хлеба будет сохраняться дольше, чем после яблока. При этом важно выбирать цельнозерновой хлеб.
Ранее были названы вредные для женского здоровья и красоты продукты.
Фото: pixabay
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