Диетологи объяснили пользу ежевику

В этой ягоде содержится много клетчатки.

Клетчатка важна для нормальной работы ЖКТ и для контроля уровня холестерина в крови. Но многие употребляют недостаточно клетчатки, хотя делать это не так уж сложно. Об этом сообщил портал "МедикФорум".

Например, клетчатка содержится в ежевике. Одна чашка этой ягоды обеспечивает треть дневной нормы клетчатки для женщин. Это помогает контролировать холестерин и нормальную работу кишечника.

Медики советуют есть растворимую клетчатку. Она содержится в большинстве фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

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