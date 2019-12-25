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Диетологи объяснили пользу ежевику
Сегодня, 9:55
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Диетологи объяснили пользу ежевику

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В этой ягоде содержится много клетчатки.

Клетчатка важна для нормальной работы ЖКТ и для контроля уровня холестерина в крови. Но многие употребляют недостаточно клетчатки, хотя делать это не так уж сложно. Об этом сообщил портал "МедикФорум".

Например, клетчатка содержится в ежевике. Одна чашка этой ягоды обеспечивает треть дневной нормы клетчатки для женщин. Это помогает контролировать холестерин и нормальную работу кишечника.

Медики советуют есть растворимую клетчатку. Она содержится в большинстве фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Ранее врач-диетолог рассказала о противопоказаниях к малине.

Фото: pixabay

Теги: ежевика, ягоды
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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