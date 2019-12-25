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Врач-диетолог рассказала о противопоказаниях к малине
Сегодня, 9:05
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Врач-диетолог рассказала о противопоказаниях к малине

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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, кому противопоказана малина, и стоит ли есть ягоду тем, кто худеет.

Взрослый человек может есть без вреда для здоровья до 400 граммов малины в день. При этом ягода противопоказана людям с обострением болезней ЖКТ или проблем с почками. Малина является мочегонной и может излишне их нагружать.

Также не стоит много есть малины тем, у кого есть аллергия на другие ягоды, например, на клубнику. Малина также является сильным аллергеном.

Также, по словам диетолога, малина повышает аппетит. Если есть задача снизить калорийность рациона, то эту ягоду лучше временно не есть.

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Фото: Piter.TV

Теги: малина, ягоды
Категории: Лента новостей,

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